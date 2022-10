Actievoerders bij dierenpension waar hondenbeul verbleef: ‘Het moet hier dicht’

Desondanks stond Diender zaterdag samen met dertig actievoerders twee uur lang bij het dierenpension in Hellevoetsluis. ,,We staan er voor de aandacht. We willen dat het pension dichtgaat, want er zijn in het verleden veel vaker klachten geweest. Lees alleen maar de reviews op internet van mensen die daar hun dier hebben heen gebracht en je weet genoeg.”

De protestactie ging tegen de wens in van de politie die recentelijk nog had opgeroepen bij het pension weg te blijven. Diender zegt dat alles in goed overleg is gegaan. ,,De politie was ook aanwezig en we hebben nog gevraagd wat zij kunnen betekenen. Ze hebben gezegd dat er een onderzoek loopt naar dierenmishandeling. Er zijn meerdere aangiftes gedaan. En dat is maar goed ook, want je maag draait om bij het zien van die beelden. We willen dat zo’n man dat nooit meer kan doen.”