‘Acute hulp voor inwoners komt in gevaar als spoedeisende hulp uit ziekenhuis verdwijnt’

Het mogelijk verdwijnen van de spoedeisende hulppost (SEH) bij het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland zou ‘desastreuze consequenties’ kunnen hebben voor de zorg op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Acute hulp voor de inwoners komt dan in gevaar, vreest Koos Moerland, voorzitter van de raad van bestuur van zorginstelling CuraMare.

,,De SEH is een onmisbaar onderdeel voor de spoedzorg. Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de keten, inclusief de spoedeisende hulp, intact blijft. We mogen het niet laten gebeuren dat dit als onderdeel van de levensreddende voorzieningen verdwijnt.” Het zou er onder meer toe kunnen leiden dat er op de eilanden geen bevallingen meer kunnen plaatsvinden.

Moerland reageert met zijn uitspraken op het advies ‘passende acute zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dat verbetering van de spoedzorg beoogt. Beter samenwerken in de regio is daarbij een must.

Die noodzaak is al jaren aanwezig, onderstreept de bestuurder. ,,Samen met de ouderenzorgorganisaties binnen CuraMare, de huisartsen en omliggende ziekenhuizen willen we acute zorg in de regio blijven aanbieden. Dat is een randvoorwaarde om 24/7 goede zorg beschikbaar te houden.’’

Samenwerking met huisartsen

Collega-bestuurder Mariska Shekary vult aan dat de SEH samenwerkt met de huisartsenpost en in de nacht een arts deelt die eerste aanspreekpunt is voor alle patiënten. ,,Ook werken we samen met de ouderenzorg binnen CuraMare, waarbij de oudere patiënt rechtstreeks vanuit de spoedeisende hulp opgenomen kan worden voor langdurige verpleging of verzorging in onze tehuizen.’’

Ook is het SEH- en IC-team van het ziekenhuis in de avond, nacht en weekend uren beschikbaar voor de ernstig zieke patiënten in het hospitaal. ,,Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de rol van de SEH in het grotere geheel. Een volwaardig ziekenhuis dichtbij huis is ontzettend belangrijk voor onze regio.’’

