Adopteer dit jaar eens een kerstboom: die leven langer en er komen minder bomen op de composthoop

Medewerkers van de Stadswerf in Spijkenisse zorgen de rest van het jaar voor de boom. Afvalverwerker Reinis heeft honderd bomen in een pot op voorraad die kunnen worden geadopteerd. Mensen kunnen zelf hun kerstboom uitkiezen.

De actie is dit jaar voor het eerst en wordt om een paar redenen gehouden. Een adoptieboom leeft, zeker met goede verzorging, langer. Een ander voordeel is dat een stuk minder bomen op de composthoop terechtkomen. Het adopteren van een kerstboom kost 20 euro. Bij het terugbrengen krijgen mensen de helft daarvan terug. De overige 10 euro wordt gebruikt om de boom te verzorgen.

Ophaaldagen

Inwoners die een kerstboom willen adopteren kunnen een e-mail sturen naar kerstbomen@reinis.nl. Ze kunnen de adoptieboom op dinsdag 6 december, woensdag 7 december, dinsdag 13 december of woensdag 14 december tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 13.00 uur en 15.00 uur ophalen bij Reinis aan de Wattweg 10 in Spijkenisse. Op woensdag 4 januari of vrijdag 6 januari kunnen ze tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 13.00 uur en 15.00 uur de kerstboom terugbrengen.