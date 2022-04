Affakkelen leidt tot veel telefoontjes aan DCMR: zwarte wolken drijven langs Voorne-Putten

Ambtenaar pikt geld dat bedoeld was voor arme kinderen

Het geld was bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen. Om mee te kunnen met schoolreisjes, een sportclub te bezoeken of eindelijk eens nieuwe kleding te krijgen. Een ambtenaar (32) zag in subsidiegeld van de gemeente Goeree-Overflakkee de oplossing om haar eigen schulden af te betalen. Met behulp van burgerservicenummers van overleden personen maakte ze ruim 66.000 euro over naar zichzelf. ,,Brutaal en schaamteloos’’, aldus het Openbaar Ministerie.

