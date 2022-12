Agent raakt gewond na worsteling met winkeldief in Spijkenisse

Update Politie vindt zeven vuurwapens en drie granaten in Spijkenis­se na anonieme tip

De politie heeft donderdagavond na een anonieme tip vier vuurwapens en handgranaten in een woning aan de Beethovenstraat in Spijkenisse gevonden. Daarnaast werden in een bedrijfspand een hennepkwekerij in opbouw en nog eens drie vuurwapens gevonden. Een 43-jarige man is voor beide zaken aangehouden.

