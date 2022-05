Agressieve bijtschildpad in Spijkenisse gezien, maar waar is hij nu?

VVD in Nissewaard: ‘Laat extra metro’s tot in Spijkenis­se rijden, niet alleen tot Hoogvliet’

Als het aan de RET ligt, stopt er rond 2030 op de metrolijn tussen stations Capelsebrug en Hoogvliet (lijn C) elke 2,5 minuut een metro. De Nissewaardse VVD wil dat het traject van die extra metro’s niet eindigt bij Hoogvliet, maar dat óók reizigers in Spijkenisse elke 2,5 minuut de metro in kunnen stappen.

16 mei