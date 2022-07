Al decennialang strijdt Alfred voor gerechtigheid: ‘Zeg nou gewoon eens sorry, zo moeilijk is dat toch niet?’

Voor de een is hij een held, voor de ander een luis in de pels. Alfred Blokhuizen vindt het allemaal best. Het maakt hem niets uit of mensen hem irritant vinden of niet. ,,Je hebt een vrolijke man voor je, hoor. Mijn humeur lijdt daar niet onder’’, zegt de Spijkenisser oud-Groen Links-politicus (een van de vele rollen in zijn leven). Er is maar één ding wat voor hem telt en dat is gerechtigheid, als iemand weer eens wordt gemangeld door de overheid of instantie waarvan hij of zij afhankelijk is.