Albert Heijn stopt met muntjes in karretjes, maar bij deze winkel gebruiken ze die al jaren niet meer

Crowdfun­dings­ac­ties voor maar liefst vier nieuwe AED’s in deze wijk in Spijkenis­se

Een AED op loopafstand voor alle inwoners van de wijk Waterland in Spijkenisse. Dat is waar Sylvia Kats van Stichting Waterland Spijkenisse van droomt. Duidelijk is dat nu té weinig van die levensreddende apparaten in de wijk hangen. Daarom lopen er nu maar liefst vier crowdfundingsacties voor vier nieuwe AED’s.

19 augustus