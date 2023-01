Alzheimer Cafés gaan samen verder in Voorne aan Zee

Het Trefpunt in Hart van Hellevoet aan de Eik in Hellevoetsluis start om 19.30 uur met een beladen onderwerp: het zelfgekozen levenseinde bij dementie. De gastsprekers van deze avond zijn een huisarts en een zoon van wie de moeder (lijdend aan dementie) tot euthanasie is overgegaan. Er wordt onder andere gesproken over de rol van (huis)artsen en hoe je dit alles vroegtijdig kunt regelen.

Afwisselend

De avonden worden afwisselend in Hellevoetsluis en Brielle gehouden worden. In Hellevoetsluis is dit op de eerste maandagavond van de maand in januari, maart, mei, juli, september en november. In Brielle is dit op de tweede woensdagavond van de maand in februari, april, juni, augustus, oktober en december. Elke keer staat een onderwerp centraal.