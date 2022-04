Ambtenaar pikt geld dat bedoeld was voor arme kinderen

Motorrij­der Michel (36) doodgere­den op invoeg­strook toen automobi­list rechts inhaalde: ‘Lafaard’

,,Lafaard!’’ Bijna twee en een half jaar nadat ‘haar vent’ Michel Brete (36) op de A16 bij Rotterdam om het leven kwam, staat zijn vriendin donderdag in de rechtbank voor het eerst oog in oog met de automobilist die de motorrijder doodreed. Woest is ze. ,,Nu snap ik waarom ik nooit iets van je heb vernomen. Je wilt je daden niet onder ogen zien. Wees een man, dezelfde man die toen roekeloos over de snelweg reed.’’

31 maart