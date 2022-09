Ambtenaren bekeken verplaatsing Brielse windmolen naar Zwartewaal

Dat zegt Herbert Faber, die projectleider windenergie is voor de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Faber vertelde bezoekers van een informatieavond over de twee turbines en een zonnepark dat gekeken is naar een alternatieve plek voor de Brielse windmolen in Zwartewaal. Niet al te ver van de N57 vandaan komt daar volgens de plannen al een 249 meter hoge windmolen en onderzocht is of er nog eentje vlakbij zou kunnen.

Maar dat stuitte volgens Faber op het probleem dat enkele woningen te dichtbij staan. ,,En dan maakt het bij de beoordeling van de hinder volgens de wet niet uit of het één of twee woningen of een hele woonwijk gaat.”

Waardedaling van woningen

Bewoners uit Vierpolders die dicht langs de Groene Kruisweg wonen, bewoners uit de Brielse wijk Nieuwland en woningeigenaren aan de Staaldiepseweg, aan de overkant van het Brielse Meer, lopen te hoop tegen de windmolen in wat nu Briels weiland is. Zij vrezen voor ‘horizonvervuiling’, geluidsoverlast en een waardedaling van hun woningen.

Op een eerste informatieavond in juni waren bewoners vooral geschokt over de 249 meter hoogte, dinsdagavond was die verontwaardiging er nog steeds. Uitgelegd werd dat de turbines ook lager kunnen worden; er is een bandbreedte van 230 tot 250 meter, aldus een woordvoerder van de initiatiefnemers.

De twee windmolens zouden 16.000 tot 20.000 huishoudens jaarlijks van stroom kunnen voorzien. Bij harde wind en de kans op geluidsoverlast draaien ze automatisch zachter, zo legde een zegsman van het adviesbureau voor windenergie Pondera uit. Bewoners kregen te horen dat ze pas bezwaar kunnen maken als eind dit jaar een vergunning wordt aangevraagd.

