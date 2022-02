Angelique en haar baby hadden bijna geen huis meer. Binnenkort zie je ze in VPRO-serie ‘Half Holland dakloos’

VideoDe bijna dakloos geraakte Angelique (31) uit Spijkenisse is vanaf begin volgende maand te zien in Half Holland dakloos , een vierdelige serie van de VPRO over de wooncrisis in Nederland.

Het programma zoomt in op mensen die te maken hebben met de oorzaken en gevolgen van de wooncrisis, in de stad én op het platteland. De een is slachtoffer, terwijl de ander juist gebaat is bij een krappe markt. ,,Met ruim driehonderdduizend woningzoekenden op een huizenmarkt waar prijzen en huren steeds verder worden opgestuwd, is de wooncrisis in Nederland groter en complexer dan ooit’’, vertellen de makers van de serie.

In Half Holland dakloos laat programmamaker Yora Rienstra, zelf woningzoekende, de verhalen achter de wooncrisis zien. Ondertussen probeert ze voet aan de grond te krijgen op de woningmarkt.

Zwanger en daardoor je huis uit

Angelique, over wier situatie zelfs Kamervragen werden gesteld, is in de eerste aflevering te zien. Ze viel tussen wal en schip. Ze dreigde een paar dagen voor Kerstmis op straat te belanden, samen met haar dochtertje van nog geen één jaar oud. Haar tijdelijke huurcontract voor haar woning in het Spijkenisser Sterrenkwartier liep af. Haar flatje zou worden gesloopt.

Quote Het staat in schril contrast met een ander figuur uit de serie: pandjes­baas Wesley, die met meer dan twintig huizen een dikke boterham verdient aan vastgoed

Waar andere huurders uit haar flat een nieuw onderkomen toegewezen kregen van leegstandsverhuurder Livable, ging dat voor haar niet op. Ze was tegen de regels in zwanger geraakt terwijl ze daar woonde. Op het laatste moment kon ze via woningcorporatie Maasdelta aan een nieuwe woning komen.

Kamervragen

Rienstra is in de serie getuige van het moment dat Angelique met haar baby uit haar woning wordt gezet. Het staat in schril contrast met een ander figuur uit de serie: pandjesbaas Wesley, die met meer dan twintig huizen een dikke boterham verdient aan vastgoed.

Half Holland dakloos is vanaf donderdag 3 maart te zien op NPO 3 om 20.55 uur.

Uiteindelijk kreeg Angelique een woning toegewezen. Bekijk hier een video daarover:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.