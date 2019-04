Arco Hoekman deed een van de grootste schatvondsten in Nederland ooit

Het was al laat op de dag toen Hoekman vorige zomer nog even in het akkerland bij zijn woonplaats wilde gaan zoeken. ,,Ik vroeg mijn vrouw of ik nog een half uur door mocht gaan’’, vertelt hij driekwart jaar later. Die toestemming kreeg hij. Het bleek een gouden telefoontje. Zijn metaaldetector ging af. Eerst dacht hij dat hij op een blikje was gestuit. Hoekman besloot toch maar te graven en vond oude munten. Het bleken er zo’n drieduizend, de grootste laatmiddeleeuwse schatvondst in Nederland ooit.