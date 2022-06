Asbest vrijgekomen bij afgebrande schuur in Hekelingen

‘Propeller­mo­nu­ment’ stond op instorten, maar het is net op tijd opgeknapt: ‘Hadden geen dag later moeten zijn’

Het was een race tegen de klok, maar het opgeknapte propellermonument is net vóór dodenherdenking terug op z’n plek in Spijkenisse. En het ziet er fraaier uit dan ooit.

4 mei