Asiel Spijkenisse kampt met verwaarloosde raskatten

Het Dierenopvangcentrum Spijkenisse luidt de noodklok over zeven zwaar verwaarloosde raskatten die in Ridderkerk gevonden zijn en die verblijven in het asiel. De laatste kat die het dierentehuis zondag opgenomen heeft, blijkt een jong ongecastreerd katertje.

Hij zat op de Ringdijk in Ridderkerk. De dierenverzorgers noemden hem Djinn. Hij was zo ziek dat hij maandag overleden is, meldt de opvang op Facebook.

De andere katten die de afgelopen twee jaar in het asiel kwamen waren net als Djinn zwaar verwaarloosd en soms ook ziek. Ze zaten in de Vechtstraat, Zweersstraat en Gieterijstraat in Ridderkerk.

Chip uit het buitenland

Sommige katten werden op plekken gevonden waar al eerder een verwaarloosd beestje zat. Daarom vragen de dierenverzorgers zich af of er een verband is. Tussen de opgevangen katten zitten een Britse korthaar, een Bengaalse kat en twee Perzische katten.

Sommige katten lopen zonder chip rond. De katten die wel gechipt zijn, worden in de Nederlandse systemen niet herkend. Ze zijn waarschijnlijk in het buitenland gechipt, is daarom de conclusie. Sommige chips zijn Duits, meldt het asiel op Facebook.

Katten hebben mogelijk dezelfde eigenaar

Vanwege de overeenkomsten tussen de zielige katten uit Ridderkerk vermoedt de dierenopvang dat ze dezelfde eigenaar hebben. Die wil de opvang nu opsporen. ,, Als iemand zoveel katten verzamelt en ze dan in zo'n slechte staat laat verkeren, heeft die eigenaar waarschijnlijk veel hulp nodig.”

