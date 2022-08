Automobiliste (47) belandt in sloot vlakbij vakantiepark Kruininger Gors en overlijdt

Kitten zit in het nauw in de motorkap en kan geen kant op, politie moet hem bevrijden

Een kitten in het nauw maakt rare sprongen, in dit geval: een motorblok van een auto. Een katertje van ongeveer elf weken oud is woensdagmiddag vrij gemakkelijk in het motorblok geklommen, maar eruit gaan lukte hem niet. De politie moest uiteindelijk komen om de kitten te bevrijden.

