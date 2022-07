Automobilisten komen speciaal naar dit tankstation op Voorne-Putten vanwege lage prijs: ‘Alles is al zo duur’

Tentoon­stel­ling over Geervliet in Rampjaar: ‘Hier werd kiem gelegd voor de moord op de gebroeders De Witt’

Johan de Witt was zo’n twintig jaar de machtigste man van het land. Zijn broer Cornelis stond hem altijd bij. Maar in 1672 kregen zij de schuld van alles wat er misging. In Geervliet, waar Cornelis woonde en werkte, begint dit weekend een tentoonstelling over het stadje in het Rampjaar.

8 juli