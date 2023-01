Babyschudder hoeft niet de cel in, gezin moet huisbezoeken accepteren

Rustige plek gevonden voor opvang Oekraïners in Heenvliet: buren vinden het ‘prima’

In Heenvliet is een rustige plek gevonden voor de opvang van 72 Oekraïners. Ze komen in achttien woonunits nabij de jachthaven van watersportvereniging De Kleine Bernisse en de scouting Bernisse en vlakbij de Albert Heijn.

