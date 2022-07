Bad Bitches Weekend op komst: ‘Stampen, drummen, schreeuwen; alles mag er zijn’

Marjolein Groen is een van de organisatoren van het Bad Bitches Ceremony Weekend, eind augustus in de polder van Tinte.

Wat is een Bad Bitches Ceremony?

,,Het wordt een weekend waarin vrouwen hun emoties mogen tonen, ervaren en voelen en een plaatsje mogen geven. Er kan veel opgekropt zijn. Dan wordt het tijd om als een bad bitch omhoog te kijken en te helen. Ik organiseer het evenement samen met Alicia en Serana van Wild Woman Tribe. Zij doen deze ceremonies vaker. We hebben alle drie onze eigen expertise en vullen elkaar aan.’’

Zijn mannen niet welkom?

,,Om diep in het vrouwelijke te zakken en ons over te geven aan alles wat mag zijn, hebben we ervoor gekozen om de mannelijke energie niet uit te nodigen. Sommige vrouwen voelen zich veiliger om zich over te geven in een cirkel met alleen vrouwen. Een sisterhood waarin we elkaar kunnen dragen, zodat we kunnen helen. Na de retraite is mannelijke energie weer welkom.”

Waar vindt de retraite plaats?

,,Tussen de schapen. We verblijven in een Mongoolse yurt en een tipi. Tijdens de vuurcirkel gaan de schaapjes wel even in hun hok.’’

Hoe laten jullie de bad bitches vrij?

,,We gebruiken holotropisch ademwerk, soundhealing en plantmedicijnen. Zo duiken we diep in onze gevoelswereld met magische bonbons. Die zorgen voor een aardse reis waarmee je echt het universum in kan gaan, maar tegelijk in je lijf blijft. Daar gaan we op door met een vuur- en woedeceremonie. Bij het vuur geven we onze diepste woede een stem. Stampen, drummen, schreeuwen: alles mag er zijn. Zodat er daarna weer ruimte is voor het stromen van levensenergie.’’

Dat klinkt spannend.

,,Het is eng om wat je hebt opgekropt eruit te laten, maar er is een veilige setting en begeleiding. Er mogen maximaal tien vrouwen meedoen. Vanwege de plantmedicijnen is het niet voor iedere vrouw geschikt."

eyeamme.nl

Volledig scherm Marjolein Groen. © privéfoto

