Behandeling is in zicht, maar tóch nog 50.000 euro nodig voor zieke baby Jayme (1)

Typhoon brengt het zonnetje naar Brielle

6 juli Typhoon verzorgde dit weekend spetterende optredens bij restaurant de Brielsche aap. De populaire rapper was de eerste in een reeks topartiesten die deze zomer optreden op het eilandje in de Brielse vesting. ,,Ik heb dit zo gemist. Livemuziek! Leven!’’ bekent Typhoon aan zijn fans.