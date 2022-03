Bekend gezicht keert niet terug in de raad van Goeree-Overflakkee (en dit is waarom)

Van den Nieuwendijk heeft daar vrede mee. ,,Nummer vier rolt eruit en nummer twintig rolt erin. Zo gaat dat’’, zegt de Sommelsdijkse. Met tussenpozen zat ze in totaal zo’n zeventien jaar in de raad, ook al lang voor de fusie van verschillende dorpen tot één gemeente op het eiland.

Raadswerk vraagt alle aandacht

Vorig jaar verliet Van den Nieuwendijk haar toenmalige partij Vitale Kernen vanwege onderlinge frictie. Aanvankelijk blies ze de oude partij ABB nieuw leven in, maar later sloot ze zich aan bij Groep Jan Zwerus. Ze zegt de nieuwe raadsleden bij te blijven staan met adviezen wanneer dat nodig is.

Of ze het raadswerk gaat missen? ,,Ik wilde zeggen dat ik het altijd leuk heb gevonden, maar dat is niet het juiste woord. De taken als raadslid vroegen al mijn aandacht. Dat is nodig als je echt alles ter harte wilt nemen. Er staan genoeg grote onderwerpen op stapel op het eiland, die de gemeenteraad moet controleren. Denk aan Ouddorp Bad of de bioboardfabriek in Oude-Tonge. Ik blijf alles uiteraard kritisch en met interesse volgen.’’