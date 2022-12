Belastingen voor waterschap Hollandse Delta flink omhoog

Landelijke kopstukken naar Voorne aan Zee in aanloop verkiezin­gen

De gemeenteraadsverkiezingen in Voorne aan Zee trekken een paar dagen voor de daadwerkelijke stembusstrijd op 23 november toch nog wat landelijke kopstukken. Zo komt zaterdag PvdA-leider Attje Kuiken naar Hellevoetsluis en Brielle en later die avond is Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet in Rockanje.

18 november