Beleef de inname van Brielle nog eens, maar nu als theaterwandeling

Wie er dan nog geen genoeg van heeft, kan op zaterdag 2 en zondag 3 april mee met de gloednieuwe StoryTrail stadswandeling.

Deze route is opgezet door het Utrechtse theatergezelschap Stadsavonturen, in samenwerking met de 1 April Vereniging in Brielle. Een verhalenverteller laat de deelnemers al wandelend door de stad beleven hoe Den Briel in 1572 werd bevrijd van de Spaanse overheersing, dit jaar precies 450 jaar geleden.

Levensecht

,,Het is een historische rondleiding en een verteltheatervoorstelling ineen”, licht de organisatie toe. ,,Samen met de verteller maak je de meeslepende gebeurtenissen van 450 jaar geleden mee, zo levensecht dat het lijkt of je zelf ineens in de schoenen staat van een watergeus, Spanjaard of Brielse burger.”

De StoryTrail stadswandeling in Brielle begint zaterdag en zondag om 12.00 uur. Daarna zijn er tours vanaf 12.45 uur, 14.30 uur en 15.15 uur. De wandeling door de stad duurt ongeveer een half uur, reserveren is noodzakelijk op www.storytrail.nl/stadswandeling/brielle. Kaarten kosten twee euro per persoon.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.