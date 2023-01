Beleef kerst in oorlogstijd: Biberbunker voor het eerst in winter te bezoeken

Ook in Duitse bunkers stond in oorlogstijd een kerstboom. Zaterdag 7 januari kan iedereen in de Biberbunker in Oostvoorne ontdekken hoe de Duitsers kerst vierden.

Kerst, vooral kerstavond, is een belangrijke traditie in Duitsland. De Duitse bezetter vierde dat feest als vanzelfsprekend ook aan de Voornse kust. Op foto’s van kerstvieringen in oorlogstijd zijn kleine boompjes te zien in de onderkomens van militairen. ,,De mannen wilden wat leuks in een vervelende tijd’’, zegt Betsy Gouman (Stichting Biberbunker Oostvoorne).

Mensen die willen ervaren hoe de bezetter kerst (Weihnachten) en oud en nieuw (Silvester) vierde, kunnen (reserveren voor een tijdslot verplicht) op zaterdag 7 januari komen naar het winterevenement van de Stichting Biberbunker Oostvoorne. De bunker wordt in kerstsfeer gebracht, de poppen maken voor de eerste keer plaats voor re-enactors en gidsen geven rondleidingen. ,,We proberen een sfeer neer te zetten van hoe kerst werd gevierd in oorlogstijd. Gidsen vertellen verhalen daarover en er zijn foto’s uit die tijd te zien’’, aldus Gouman. Buiten op het terrein is winterse kost als erwtensoep, glühwein en chocolademelk verkrijgbaar.

Muren van drie meter

De Stelling Biber in de duinen van Oostvoorne bestond in de oorlogsjaren uit ongeveer honderd bunkers en bouwwerken. Hier huisde de Duitse luchtmacht. De grootste bunker in de stelling, de Biberbunker, is gebouwd als radarcommandopost voor de Luftwaffe. Deze heeft drie meter dikke muren en een twee meter dik dak.

Het is de eerste keer dat de Biberbunker tijdens de winter te bezoeken is. De Stichting Biberbunker Oostvoorne merkt dat er behoefte is aan evenementen. In mei 2022 was er voor het eerst re-enactment in de voormalige stelling Biber. Dat trok alleen de eerste dag al 420 bezoekers. Op zaterdag 6 en zondag 7 mei is er een groot bevrijdingsevenement in de duinen van Oostvoorne.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.