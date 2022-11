Beschoten woning in Spijkenisse één maand op slot: ‘Voor rust in de buurt’

Burgemeester Foort van Oosten heeft de beschoten woning aan de Gouwestraat in Spijkenisse voor een maand gesloten. Opvallend is dat de schutter ook een boodschap achterliet op de voordeur, net als een paar dagen later aan de andere kant van de regio in Krimpen aan den IJssel. In Spijkenisse zou er ‘laatste waarschuwing’ hebben gestaan.

De burgemeester sluit de rijtjeswoning omdat ‘de rust in de buurt te laten wederkeren’. Het raam aan de voorkant werd woensdagmorgen 23 november onder vuur genomen. Niemand raakte gewond.

Snel weer schoongemaakt

Rond 02.15 uur kregen agenten de melding dat er een harde knal was gehoord en het raam was gesneuveld. Er bleek inderdaad een gat in het raam te zitten en in de woning werd het bewijs gevonden dat er daadwerkelijk was geschoten. De deur was beklad met grafitti, wat snel werd schoongemaakt. Maar volgens een getuige stond er ‘laatste waarschuwing’ op de deur.

De politie deed direct de oproep aan getuigen die iets hadden gezien of een idee hebben van de achtergrond zich te melden. Ook camera- en beelden van de dashboardcam zijn welkom.

Ook in Krimpen boodschap op de deur

De boodschap op de deur was opvallend. Enkele dagen later liet ook een schutter in Krimpen aan den IJssel een bericht achter op de voordeur naast het beschieten van een raam. Hier stond ‘Tik Tak’ met daaronder een klokje getekend. Het is onduidelijk of de twee beschietingen met elkaar te maken hebben.

De woning in Krimpen was al twee keer eerder beschoten in juli. Ook in Rotterdam en aangrenzende gemeenten zijn er regelmatig beschietingen van woningen. In Spijkenisse zou dit de eerste van het jaar zijn. Vaak is het motief een crimineel conflict, waarbij ook familie het doelwit kan zijn. Maar ook ruzies met bekenden zitten soms achter de intimidaties.

