Bestelbus gaat in vlammen op, bedrijfspand in Heenvliet beschadigd

Eerst leek het net alsof er brand was in het gebouw zelf, maar eenmaal ter plaatse zag de brandweer dat het ging om een bestelbus die in brand stond, direct naast het pand. De vlammen sloegen hoog tegen het gebouw aan, want zorgde voor een zwartgeblakerde gevel.



Van de bestelbus is weinig meer over. Een ander voertuig dat vlak naast de bus stond, raakte ook beschadigd. Stichting Salvage is ingeschakeld voor de eerste schadeafhandeling.