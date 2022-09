Bestuurder wordt onwel op de A15 bij Hoogvliet

Met video/Update Brand in kerk Brielle onder controle, brandweer bezig met nablussen: ‘Wat een opluchting’

De uitslaande brand in de Rooms-katholieke kerk in Brielle is onder controle. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er is niemand gewond geraakt. Wel werden er twee mensen gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar zij hadden geen verdere verzorging nodig. De voorzitter van de kerk, Huub van Niekerk, is blij dat allemaal goed is afgelopen.

10 september