Bestuurders gecrashte auto's nemen allebei de benen

Guusje (11) valt met haar spreek­beurt in het water

6 juni Onder luid applaus van haar klasgenoten duikt de 11-jarige Guusje Molengraaf gracieus in het water. Het zwemsterretje geeft in bad ’t Molengors in Zuidland een spreekbeurt over haar passie. Juf Kirsten Romswinckel is erg onder de indruk. ,,Dit is echt fantastisch. Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt.’’