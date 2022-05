Bevrijdingsvuur in aantocht: ambtenaren om middernacht uit Wageningen vertrokken

Na dodenherdenking zijn de sportievelingen naar Wageningen vertrokken. Daar is om middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Rond 14.00 uur neemt burgemeester Gregor Rensen het bevrijdingsvuur op de Markt in Brielle in ontvangst. Anderhalf uur later worden de lopers bij woonzorgcomplex Stuifakkers in Rockanje verwacht.