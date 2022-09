Bewoners seniorencomplex in Sommelsdijk opgeschrikt door brand op zolder

Bewoners van een appartementencomplex in Sommelsdijk werden rond 10.30 uur opgeschrikt door een brand op de zolder van hun gebouw. Ze werden allemaal geëvacueerd en er raakte niemand gewond. Rond 12.30 uur was de brand nog altijd niet volledig uit.

De brand woedt in een oud pand van rond het jaar 1750 aan de Voorstraat in Sommelsdijk. Het gebouw is omgebouwd tot appartementencomplex met daarin vijf appartementen. Het tiental senioren dat in die appartementen woont, kan vooralsnog niet terug het pand in. Zij worden opgevangen door buurtbewoners.

Het vuur ontstond volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio in de nok van de zolder. Daar zijn brandweerliederen nog altijd bezig met blussen. Volgens de woordvoerder is dat extra lastig, omdat het moeilijk is om de precieze brandhaard te lokaliseren en te bereiken.

Grote brand

De brandweer schakelde over naar grote brand. Dat had vooral met meer materieel te maken, legt de woordvoerder uit. ,,Er was geen sprake van een grote uitslaande brand. We hadden extra eenheden nodig voor de waterwinning.”

Zodra de brand volledig uit is, moet bekeken worden wat de schade aan de huizen is. ,,Pas dan kan gekeken worden of de bewoners weer terug hun huis in kunnen. Indien nodig wordt er voor onderdak gezorgd.”

