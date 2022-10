Bewoners vrezen massale bomenkap: ‘Bomen bij hertenkamp vormen buffer’

Rotterdam erkent: te weinig aandacht gehad voor dorpje Rozenburg dat er óók bij hoort

Het Rotterdamse stadsbestuur geeft toe dat er te lang te weinig aandacht is geweest voor Rozenburg, ondanks dat het óók bij de stad hoort. Het dorpje kampt met forse problemen rondom bereikbaarheid en veiligheid. Daarom is het hoog tijd voor daden, vinden de gemeenteraad en de bewoners. ‘We zitten als ratten in de val.’

13 oktober