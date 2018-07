Bezorger begraven met het AD op zijn kist

De Brielse krantenbezorger Ger de Weijer is vandaag in zijn woonplaats begraven. Zoals zijn broer Johan eerder al aangaf, lag het Algemeen Dagblad bovenop zijn kist. De krant is mee zijn graf ingegaan. Al zijn collega-bezorgers hadden de krant voor hem ondertekend met een laatste boodschap. Zij waren ook aanwezig bij de uitvaart van de markante Briellenaar.