Bijzonder: bunker Oostvoorne wordt eenmalig ingericht zoals tijdens de bevrijding

Ton van der Hoeven loopt over een smal duinpad bij het voormalige vliegveld van Oostvoorne. Overal hier in de duinen liggen, verborgen onder het zand, bunkers. Ineens doemt een betonnen muur en een trap naar beneden naar de ingang op. Week in week uit is hier door vrijwilligers gegraven, getimmerd en gezaagd. Na al dat werk is deze bunker sinds maart weer voor iedereen zichtbaar. Net zoals Stichting Biberbunker Oostvoorne eerder al deed met andere bunkers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was deze bunker een combinatie van een manschappenbunker met luchtafweergeschut. ,,Je weet voordat je begint met graven ongeveer hoe de bunker eruit moet zien. Het blijft een verrassing wat je aantreft. De bunker is nog in vrij goede staat. Dit weekend wordt deze bunker eenmalig ingericht zoals 77 jaar geleden’’, vertelt vrijwilliger Van der Hoeven.