Bijzondere gedenksteen (uit 1893) voor Hellevoetse soldaat lag jarenlang vergeten op zolder

Die Tiendaagse Veldtocht vond plaats in augustus 1831 en was bedoeld om de Belgische Opstand de kop in te drukken. Een jaar eerder hadden de Belgen zich namelijk afgescheiden van Nederland. Koning Willem I wilde dat door een gerichte aanval terugdraaien. De strijd eindigde in een wapenstilstand – en alsnog in de onafhankelijkheid van België.

Mysterie hoe de steen in Rockanje belandde

,,Waar deze steen ingemetseld heeft gezeten, is nog de grote vraag’’, vertelt Benschop. ,,Hij dateert uit 1893, toen deze Piet den Blijker al 82 jaar oud was. We weten dat soldaten die meestreden in de veldtocht, hoog in aanzien stonden. Mogelijk heeft hij de steen in zijn eigen huis in Hellevoetsluis aangebracht. Dat zoeken we nu nog uit. Hoe de steen in Rockanje is beland? Dat weten we niet.’’