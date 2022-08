Bloemist Johan van der Waarde in Spijkenisse sluit de fysieke winkel, maar gaat online wél door

,,Als je me tien jaar geleden had verteld dat online bestellingen nu het overgrote deel van de omzet zouden bepalen, had ik je niet geloofd. En toch is het nu zo. We werken al een tijd samen met Topbloemen, een online leverancier. Alle bestellingen in ons postcodegebied mochten wij uitvoeren. Dat groeide langzaam uit z’n jasje. Inmiddels leveren we voor heel Voorne-Putten en de Hoeksche Waard. Daarom hebben we de knoop doorgehakt: we richten ons op online.’’