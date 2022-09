Boer Evert wordt er gek van: hazen knagen zijn suikerbieten kapot en ganzen eten zijn tarwe op

Telers in Goudswaard worden gek van de hazen: ‘Haal de bonen voortaan maar weer uit het buitenland’

De combinatie hazen en boeren is geen gelukkige in en rondom Goudswaard. Bonen- en bietentelers klagen steen en been dat de grotere broers van het konijn hele ‘wakken’ in hun velden vreten. De jacht houdt hun woekerende populatie op het eiland nog enigszins op peil. Maar het is niet ondenkbaar dat een verbod daarop, zoals nu geldt voor Groningen, Limburg en Utrecht, ook in onze provincie van kracht wordt. ,,Zeg dan maar dag tegen de lokale bonenteelt.”

23 augustus