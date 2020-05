Boerderijcomplex uit 16e eeuw blootgelegd bij Dirksland

,,Een unieke vondst”, zegt provinciaal archeoloog van Zuid-Holland René Proos. ,,Alles wijst erop dat dit een gebouw is uit de beginperiode van de polder de Oude Plaat, drooggelegd in 1480.” Van deze boerderijen - mogelijk al van voor de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) - zijn niet veel voorbeelden in Nederland bekend. Verder onderzoek kan antwoord geven of de vermoedens juist zijn en informatie geven over de omvang van het complex en over de mensen die hier vroeger woonden, zegt Proos.

Muntschat

De gemeente Goeree-Overflakkee is blij met de vondst, omdat dit weer nieuwe kennis en inzichten kan brengen over de ontwikkeling van het eiland en de polders. Ze hoopt dat een link gelegd kan worden met de vondst van de muntschat in 2018 door Dirkslander Arco Hoekman. Hij vond een klomp van samengeklonterde munten en de kookpot waar het in de zestiende eeuw was ingestopt. Het bleek de grootste laatmiddeleeuwse schatvondst in Nederland ooit.

De opgraving vond eind vorige week plaats naast de N215. Het terrein wordt klaargemaakt voor de aanleg van een ventweg voor het langzame verkeer en een sloot. Afgelopen december werd ook al onderzoek gedaan in de nabijheid van de huidige vondst. Toen werd een ander deel van de muur gevonden en werden veel losse vondsten gedaan.

De resten van de boerderij zijn toevallig ontdekt, want eerder bureauonderzoek in archieven en op kaarten had niets opgeleverd. Wel is recent een kaart uit 1602 opgedoken waarop een hofstede staat.

Vondsten

De archeologen hebben een groot vlak uitgegraven en de resten blootgelegd. Vrijwilligers van de historische vereniging de Motte hebben hierbij geholpen. Naast de muur werden verderop in het veld onder andere ook twee trekankers, aardewerk en metaal gevonden. Bijzonder was ook dat op een groot gebied een matwerk van takken werd ontdekt. Wat de achtergrond hiervan is, is onduidelijk.