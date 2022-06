Boeren en tuinders van Voorne-Putten openen hun deuren: ‘Zelfs een alpacaboerderij doet mee’

Boeren en tuinders van Voorne-Putten openen zaterdag 11 juni hun deuren. Organisator Marjet Boogaard weet alles over Kom in de Kas .

Wat een vreemd moment voor Kom in de Kas?

,,Ja, dat klopt. Normaal is het landelijke evenement altijd in het eerste weekend van april. Vanwege corona hadden we al veel eerder besloten Kom in de Kas naar juni te verplaatsen. Achteraf bleek dat niet nodig. Vanaf volgend jaar is Kom in de Kas gewoon weer in het eerste weekend van april.’’

Wat kunnen we allemaal gaan zien?

,,Maak zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur kennis met de agrarische sector op Voorne-Putten. Ga langs de dertien locaties die meedoen. Ontdek bijvoorbeeld hoe diverse kasgroentes en aardappelen worden geweekt. Of bekijk de mooiste bloemen en planten en aai de dieren. Zelfs een alpacaboerderij doet mee.’’

Volledig scherm Maatschap Groeneveld geeft weer graag uitleg over de werkzaamheden. Bezoekers zijn welkom bij de locatie aan de Moersaatsenweg 1 in Vierpolders. © John de Pater

Wat een gevarieerd aanbod!

,,Ja, het is heel divers. Dat is ook het mooie aan agrarisch Voorne-Putten. Als je naar Kom in de Kas in het Westland gaat, kun je vooral kassen dicht bij elkaar bezoeken. Je hebt hier akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en kassen verspreid over heel het eiland.’’

De boeren en tuinders staan klaar om van alles te vertellen?

,,Jazeker. Iedereen heeft er ontzettend veel zin in. Er zijn ook andere activiteiten op de locaties. Zo staat er een stroopwafelkraam, een springkussen, is er een demonstratie wolverwerking en is er eten en drinken te verkrijgen. Op het programma staat aangegeven wat waar te doen is. Mensen kunnen zo een complete dag uit plannen.’’

Waar is het programma te bekijken?

,,Ga naar de website komindekas.nl of boerenentuinders.nl. Let ook op de oranje ballonnen, zodat je geen enkel bedrijf mist.’’

Volledig scherm Boerderij Assenberg aan de Polderweg in Oostvoorne doet ook mee. Tijdens Kom in de Kas kunnen bezoekers, in tegenstelling tot de verlichte boerderijroute in december 2021, wel uitstappen. © Peter de Jong Fotografie

