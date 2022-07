Boeren zetten ondanks acties hun deuren toch open voor het publiek

Zo kunnen belangstellenden tijdens het ‘rondje kavelpad’ meewandelen met de boer langs de gewassen op de akker, over de wei langs de koeien of door de boomgaard langs frambozen en ander kleinfruit. Ondernemersorganisatie LTO Noord zegt het belangrijk te vinden ‘het positieve verhaal van onze sector te vertellen en te tonen aan onze burgers’. ,,We werken dagelijks met hart en ziel om mooie voedselproducten te leveren aan consumenten in Nederland en ver daar buiten”, legt een zegsman uit.

Koning Willem-Alexander

Aan elke rondleiding mogen maximaal twintig mensen meedoen, zodat iedereen z’n vragen kan stellen aan de ondernemer. Het melkveebedrijf van de familie van der Loos in Abbenbroek is woensdag als eerste te bezoeken, en ook donderdag 28 juli. Bij zachtfruitteler Remco van Meggelen in Abbenbroek kan men op de vrijdagen 22 juli en 5 augustus uitleg krijgen. De familie ’t Mannetje is op de woensdagen 10 en 17 augustus een rondleiding in het Hellevoetse melkveebedrijf. En bij het loon- en akkerbouwbedrijf van de familie Van der Poel, waar koning Willem-Alexander twee jaar terug onverwacht op bezoek kwam, staan de deuren op donderdag 11 en dinsdag 16 augustus open. Opgeven moet via boerenentuinderspakkenuit.nl.