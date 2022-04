Boete van 100.000 euro dreigt voor Meindert, die veel arbeidsmigranten opvangt

Volgens de gemeente moest de Rockanjenaar daar op 31 december mee stoppen, omdat de woonruimte niet geschikt is, maar lapte hij dat aan zijn laars. Inmiddels is de dwangsom van 10.000 euro per week opgelopen tot het maximum van 100.000 euro. ,,En dat bedrag kunnen we gaan vorderen en zoals het er nu naar uitziet gaan we dat doen”, zegt wethouder Henk de Graad (VVD) desgevraagd.