Bootbezitters zijn het beu: na jaren slecht tv-beeld stappen ze naar De rijdende rechter

Piet van den Berg (76) is een die-hard. Hij vecht al sinds 2015 voor het lekker tv kunnen kijken op zijn Valkkruiser, waarop hij als het maar even goed weer is te vinden is en waarmee hij het hele land doorvaart. Eerst werd zijn opmerking weggewuifd dat een windmolen die op 350 meter afstand van de jachthaven is geplaatst de bron van de tv-ellende is. Die molen verstoort als hij draait het signaal van Digitenne, ontdekte de Rockanjenaar.