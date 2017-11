Boze bewoners brengen vlag naar stadhuis Spijkenisse

Ze protesteerden daarmee tegen het feit dat de gemeenteraad een voorstel van de ChristenUnie/SGP om de nationale driekleur in de raadszaal te hangen niet steunde. ,,Wij zijn, net als alle Nissewaarders, trots op onze vlag en snappen niet dat de hele raad dat niet is'', zei de 63-jarige Boy Wildeboer in een korte verklaring.

,,Omdat we ons kunnen voorstellen dat de gemeente geen geld meer heeft, hebben we zelf een vlag gekocht.'' Die werd in het stadhuis overhandigd aan gemeentevoorlichtster Tineke Feitsema. Wildeboer zei erop te vertrouwen dat hij een plek krijgt in de vergaderzaal.

Bezorgde burgers

Hij noemde zich net als zijn twee kompanen 'een bezorgde burger maar had zich in de bekendmaking gemeld als PVV'er. De partij van Wilders doet waarschijnlijk mee aan de gemeenteraadserkiezingen in maart in Nissewaard.

De actie van de PVV’ers volgt op de raadsvergadering van Nissewaard van vorige week woensdagavond. Toen vroeg de ChristenUnie/SGP om de Nederlandse vlag een plek te geven in de raadszaal in Spijkenisse om de trots op ons land te symboliseren. De partij wees erop dat in het parlement een soortgelijk voorstel was aangenomen. De raad van Nissewaard nam nog geen besluit, omdat lang niet alle partijen er voorstander van waren. Zo noemde de leidende partij ONS het voorstel erg rechts en vond de PvdA dat dan net zo goed de regenboogvlag opgehangen kon worden.

Trots

Mia Sliwinski van de oppositiepartij Forza! ontstak in woede omdat zij vindt dat we trots moeten zijn op de Nederlandse vlag. ,,Dat is de mooiste die er is.’’ Burgemeester Mirjam Salet riep daarop alle partijen op er nog eens goed over na te denken. Haar Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb liet een dag later weten de nationale driekleur best in zijn raadszaal toe te staan.