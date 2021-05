Agente in opleiding veroorzaakt ernstig ongeluk: ‘Mijn ex bedreigde me, nieuwe vriend kreeg relatie met mijn moeder’

Aantal positieve testen daalt, maar lang niet zo hard als in de rest van Nederland

18 mei In de Rotterdamse regio is het aantal positieve testen gedaald, maar lang niet zo hard als het landelijke gemiddelde. De regio is ook nog altijd koploper met de meeste besmettingen die aan het licht zijn gekomen in één week tijd: 2960 waar dat een week eerder nog 3260 was.