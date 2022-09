Brand in het monumentale oude gemeentehuis in Oostvoorne onder controle

UpdateIn het monumentale voormalige gemeentehuis aan de Hoflaan in Oostvoorne is vrijdagochtend brand uitgebroken. Het vuur bevond zich in het plafond tussen de eerste en tweede verdieping van het pand, maar is inmiddels onder controle.

De brandweer werd rond 08.00 uur gealarmeerd, vanwege rookontwikkeling uit een raam van het pand, dat momenteel wordt gebruikt als horecagelegenheid. Al snel bleek er daadwerkelijk brand te zijn, en schaalde de brandweer het incident op om snel genoeg water ter plekke te krijgen.

De brand zou zijn begonnen in de keuken, en zich via het plafond hebben verspreid. De brandweer voerde sloopwerkzaamheden uit om de brand onder controle te krijgen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond spreekt van een complexe brand, omdat het vuur lastig te bereiken is.

Het plafond werd vanaf de eerste etage opengebroken en vanaf de tweede etage nat gehouden om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen gewonden.

De brandweer heeft het plafond deels moeten openbreken.

Inmiddels is het sein ‘brand meester’ gegeven. De verwachting is dat de brandweer nog zeker de hele ochtend bezig is met nabluswerkzaamheden. Over de omvang van de schade is nog niks bekend.

Getrouwd

De Hoflaan is afgezet met linten. ,,Het pand staat los. Er is geen gevaar voor de omgeving’’, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ter plekke. Het nieuws sijpelt langzaam door in Oostvoorne. Een handvol mensen staat te kijken.

Het raakt de omstanders dat er brand is uitgebroken in het voormalige gemeentehuis van het dorp. Veel Oostvoornaars hebben er persoonlijke herinneringen liggen. Een vrouw is bewust even komen kijken, nadat haar man het bericht had gelezen. ,,Ik ben hier getrouwd. Het doet me echt wat. Ik heb hier mooie herinneringen liggen. Ik hoop dat de schade meevalt’’, vertelt ze.

Anderen kennen het monumentale pand van het huidige restaurant Raadhuis by Werelds. Vier jaar geleden heeft de gemeente Westvoorne het gebouw, waarin jaren de bibliotheek was gevestigd, verkocht. Na de verkoop is er een restaurant gekomen. ,,Staat het oude gemeentehuis in brand? Wat is de schade? Ik kwam weleens bij Werelds. Het is een goed restaurant’’, zegt een andere voorbijgangster.

Een andere vrouw loopt toevallig met haar hond langs. Ze weet nog van niks en schrikt van het bericht van de brand. ,,Het is zonde. Hoe lang zijn ze open? Een jaar? Heel sneu.’’

