Brand in loods met Chevrolets in Ooltgensplaat

In de loods stonden een paar Chevrolets. Het is onduidelijk of de auto’s beschadigd zijn geraakt. Op dit moment wordt nog het dak van de loods gecontroleerd. ,,Het dak van de loods is geblust, maar we bekijken of er niets meer smeult en of echt alles uit is’’, zegt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer verwacht hier nog enkele uren mee bezig te zijn. Het verkeer tussen de Prins Bernhardstraat en de Beneden Molendijk is daarom voorlopig gestremd voor verkeer.