Brand in machinekamer van schip bij Stellendam

Video Faure (20) zong liedje voor de koning, over vrijheid: ‘Hij zei dat hij ervan had genoten’

Terwijl haar eigen stad Brielle donderdag uitliep om 450 jaar vrijheid te vieren, zong de Brielse zangeres Faure Verbrugge (20) in de Sint-Catharijnekerk voor koning Willem-Alexander. ‘Het is vreselijk wat er in Oekraïne gebeurt.’

24 maart