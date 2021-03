Brandweerman Jasper (31) redt het leven van cavia’s bij woningbrand: ‘Ze lagen echt voor pampus’

Testloca­ties sluiten deuren vanwege harde wind: niet iedereen krijgt dit te horen

11 maart De teststraat in Nissewaard is vandaag én morgen uit voorzorg gesloten vanwege de harde wind. Mensen die een afspraak hadden worden vandaag gebeld en eventueel doorverwezen naar de testlocatie bij Ahoy of Middelharnis, meldt de GGD op Twitter. Maar niet iedereen kreeg bericht. Later op de dag gingen ook drie locaties in Rotterdam dicht.