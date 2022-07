Brielle Blues voor het eerst twee dagen: ‘Zelfde line-up als we in 2020 hadden’

Dat heeft er alles mee te maken dat de afgelopen twee jaar door corona het evenement moest worden afgelast. Nu staan er in één weekend liefst 24 bands en zangers, meer dan ooit tevoren. Brielle maakt zich op voor de komst van zeker 15.000 bezoekers die bij drie podia in de binnenstad kunnen genieten van de optredens.

Man onwel in auto, ander dronken: politie tast in duister wat op dijk is gebeurd

Voorzitter Marcel Oranje van het bluesfeest zegt dat de line-up voor de zondag eigenlijk in 2020 al vaststond. ,,Als het toen niet was afgelast, hadden we nagenoeg deze artiesten op de podia gehad.” Alle acts werden doorgeschoven naar Brielle Blues in traditiegetrouw het laatste weekend van juli in 2021 maar ook toen moest er door corona een streep door worden gezet ,,Alleen de line-up van zaterdag is erbij gekomen.”