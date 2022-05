Brielle heeft ‘route van bezinning en inspiratie’

Op 9 juli 1572 - drie maanden na de bevrijding van de Spanjaarden - werden negentien rooms-katholieke geestelijken vermoord omdat ze een ander geloof aanhingen. Deze geestelijken, gevangen genomen in Gorinchem, werden in Brielle gemarteld en daarna opgehangen.

,,De geuzen stonden voor vrijheid, maar soms ook voor onverdraagzaamheid’’, sprak Jan Knol, projectleider 1572-2022 bij de gemeente Brielle in februari. Een maand eerder was de eerste tegel onthuld, voor het stadhuis, met een citaat van schilder Karel Appel ‘Vrijheid is een grote discipline’. In totaal zijn er zeventien tegels en zeven borden met uitspraken over vrijheid, verdraagzaamheid en verbondenheid.