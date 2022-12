Brielle staat achter komst van nieuwe school die door ouders opgezet wordt

Raadslid Wim Smit (ONS) wilde in de raadsvergadering weten ‘hoe hard’ het is dat de door ouders opgezette school bij het Geuzenpark komt vlakbij de stadsentree. ,,We hebben het voornemen het hier te doen, maar het voorgenomen besluit is in afwachting van de onderzoeken die nog moeten worden gedaan”, zei Van der Kooi. Zo moet de milieudienst er naar kijken en moet nog ontheffing voor de plek worden verkregen.